Galileo Project предусматривает создание глобальной сети телескопов, камер и компьютеров среднего размера для исследования неизвестных летающих объектов. В настоящее время проект финансируется за счет частных доноров, пожертвовавших 1,75 миллиона долларов. В проекте участвуют исследователи из Гарварда, Принстона, Кембриджа, Калифорнийского технологического института и Стокгольмского университета.

Интересно Ученый объяснил, почему межзвездный астероид Оумуамуа имел необычную форму



Профессор Ави Леб / Фото Phys.org

Мотивация руководителя команды ученых

Учитывая исследования, которые показывают большое количество землеподобных планет по всей Галактике, "мы больше не можем игнорировать возможность того, что технологические цивилизации предшествовали нам".

Помимо изучения НЛО, проект Galileo будет исследовать объекты, которые посещают нашу Солнечную систему из межзвездного пространства, и искать инопланетные спутники, которые могли бы зондировать Землю. Ави Леб называет это "космической археологией" и говорит, что это "новая отрасль астрономии".

У команд ученых будет и "постоянный скептик" – Фрэнк Локиен, который будет контролировать процесс исследований, чтобы они не отходили от научного метода.

Влияние любого открытия, которое представляет собой внеземную технологию, на науку, технологию и на наше мировоззрение в целом будет огромным,

– говорит Ави Леб

Ави Леб – 59-летний американец израильского происхождения. Он опубликовал сотни научных работ и сотрудничал с покойным Стивеном Хокингом. Он предположил, что межзвездный объект Оумуамуа, который пролетел через Солнечную систему в 2017 году, мог быть инопланетным зондом, который использовал солнечный ветер для движения.

Он изложил свои аргументы в научных статьях и книге "Инопланетяне: первый признак разумной жизни за пределами Земли", что поставило его в затруднительное положение в научном мире и вызвало споры со многими представителями астрономического сообщества.

Именно благодаря этому конфликту проект Galileo получил свое название – назван в честь итальянского астронома Галилео Галилея, который был наказан, когда предоставил ключевые доказательства того, что Земля не находится в центре Вселенной.