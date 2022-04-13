Башня Steinway Tower достигает высоты 435 метров и расположена в центре Манхэттена. Проект разработала архитектурная компания SHoP Architects. Строительство продолжалось с 2013 года с перерывом в 2017 году по финансовым причинам.

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Самый тонкий небоскреб: как смелая идея стала возможной

Здание имеет 82 этажа, из них 60 – жилые.

На одном из них есть 25-метровый бассейн и другие удобства, такие как фитнес-центр с террасой и отдельная столовая.

Чтобы выдержать вес тончайшего небоскреба с соотношением высоты к ширине 24:1, он должен быть построен из особо крепких материалов. Потому строители использовали уникальный бетон, состав которого засекречен. Его называют "самым крепким в мире".

Завершили строительство в конце марта установкой последних плит на фасаде. Здание официально сдано в эксплуатацию.



Башня Steinway Tower на Манхэттене в процессе строительства / Фото Dezeen

Чтобы тонкая и легкая конструкция не раскачивалась на ветру, в верхней части строения предусмотрен демпфер весом 800 тонн. Помимо оригинального дизайна небоскреб выделяется тем, что при его строительстве удалось сохранить архитектурный памятник "Стейнвэй-холл", ставший частью нового сооружения.



Башня Steinway Tower на Манхэттене / Фото Dezeen



Башня Steinway Tower на Манхэттене / Фото Dezeen Башня Steinway Tower на Манхэттене / Фото Dezeen

Здание на пике сужается к плоскому краю. Восточный и западный фасады украшены терракотовой плиткой с бронзовыми акцентами, а стеклянные стены выходят на Центральный парк на севере и на Нижний Манхэттен на юге. Интерьеры выполнены студией Sofield.

Общая стоимость строительства составила 2 миллиарда долларов.