Башня Steinway Tower достигает высоты 435 метров и расположена в центре Манхэттена. Проект разработала архитектурная компания SHoP Architects. Строительство продолжалось с 2013 года с перерывом в 2017 году по финансовым причинам.
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Самый тонкий небоскреб: как смелая идея стала возможной
- Здание имеет 82 этажа, из них 60 – жилые.
- На одном из них есть 25-метровый бассейн и другие удобства, такие как фитнес-центр с террасой и отдельная столовая.
- Чтобы выдержать вес тончайшего небоскреба с соотношением высоты к ширине 24:1, он должен быть построен из особо крепких материалов. Потому строители использовали уникальный бетон, состав которого засекречен. Его называют "самым крепким в мире".
- Завершили строительство в конце марта установкой последних плит на фасаде. Здание официально сдано в эксплуатацию.
Башня Steinway Tower на Манхэттене в процессе строительства / Фото Dezeen
Чтобы тонкая и легкая конструкция не раскачивалась на ветру, в верхней части строения предусмотрен демпфер весом 800 тонн. Помимо оригинального дизайна небоскреб выделяется тем, что при его строительстве удалось сохранить архитектурный памятник "Стейнвэй-холл", ставший частью нового сооружения.
Башня Steinway Tower на Манхэттене / Фото Dezeen
Башня Steinway Tower на Манхэттене / Фото Dezeen
Здание на пике сужается к плоскому краю. Восточный и западный фасады украшены терракотовой плиткой с бронзовыми акцентами, а стеклянные стены выходят на Центральный парк на севере и на Нижний Манхэттен на юге. Интерьеры выполнены студией Sofield.
Общая стоимость строительства составила 2 миллиарда долларов.