Новый законопроект представят в городском совете Нью-Йорка в течение "нескольких недель". Его автор считает: если у курьеров не будет жестких временных рамок, они будут тщательнее соблюдать правила дорожного движения.

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Что известно

Идея принадлежит члену городского совета Кристоферу Марте.

По его словам, этот документ является частью пакета законопроектов, в которых пропишут правила регулирования сервисов доставки продуктов.

Марте говорит, что он настаивает на правилах, которые предоставят больше преимуществ и защиты работникам доставки, но не поделился большими подробностями.

Предложение предусматривает запрет сервисам указывать сроки доставки в 15 минут.

Несмотря на то, что такое время доставки удобно для пользователей, он заставляет курьеров на велосипедах и скутерах спешить, чтобы уложиться в срок.

Поэтому они нарушают правила дорожного движения и попадают в аварии, заявляет Марте.

По информации издания Engadget, законопроект может затронуть компании Gorillas, Fridge No More и Jokr, которые позиционируют себя как сервисы быстрой доставки продуктов, а также DoorDash, которая запускает столь же быстрый сервис на Манхэттене.

Такое предложение возникло небезосновательно. По данным СМИ, сейчас наблюдается хоть и небольшой, но рост несчастных случаев на электровелосипедах в Нью-Йорке. По меньшей мере, 20 человек погибли в результате столкновений, связанных с электровелосипедами, в 2020 году. Новый закон не гарантирует полную безопасность работников доставки, но может снизить шансы на то, что они рискнут со своим здоровьем, чтобы прибыть вовремя.