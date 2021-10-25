На низкой околоземной орбите построят новую космическую станцию

Международная космическая станция долгие десятилетия служила на благо человечества. Но на сегодняшний день она морально и технически устарела. Кроме того, США нацелены построить станции на гало-орбите около Луны, поэтому все внимание приковано туда. Но низкую околоземную орбиту они не планируют покидать.

Финансирование МКС происходит преимущественно за счет США. Поэтому очевидно, что в Соединенных Штатах не планируют "тянуть" на себе две дорогие космические станции: МКС и лунную Gateway. Планируется, что новая космическая станция Starlab будет построена силами нескольких компаний. Если все пойдет по плану, то в 2027 году на околоземной орбите появится первая частная космическая станция, которая сможет заменить МКС. Starlab сможет обеспечить потребность в научных прикладных исследованиях, исследованиях выращивания растений, также станция станет доступной и дешевой тренировочной площадкой для астронавтов и космическим туристическим центром.

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Коммерческая космическая станция Starlab: смотреть видео

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Космическая станция Starlab будет создаваться в кооперации трех компаний:

Nanoracks – будет выполнять роль главного подрядчика.

Voyager Space – заниматься стратегией развития и инвестициями, то есть – бизнес-составляющей проекта.

Lockheed Martin – компания будет заниматься технической составляющей проекта и построит необходимые модули станции.

Станция будет состоять из двух основных модулей, которые будут выведены на орбиту одним запуском:

Двигательно-энергетический модуль станции будет иметь двигатели и четыре солнечные панели. Заявленная возможность выработки энергии – 60 киловатт.

Фактически жилищно-стыковочный модуль. Он будет представлять собой большой надувной отсек наподобие тех, которые делала компания Bigelow Aerospace, и стыковочного узла.

Станция будет иметь герметичный объем 340 кубометров и сможет принять четырех членов экипажа. На борту будет находиться лаборатория, а снаружи к станции будет интегрирована роботизированная рука наподобие "Канадарма" на МКС. Рука нужна для интеграции космических кораблей (если у них будет отсутствовать возможность самостоятельной стыковки), расположения снаружи полезной нагрузки без выхода людей за пределы станции и помощи астронавтам во время работ за пределами корабля.

Сейчас стоимость проекта не разглашается. Дальнейшее существование станции, вероятно, будет финансироваться благодаря продаже туристических билетов и финансированию NASA, которая, очевидно, заинтересована в доступной космической площадке на околоземной орбите, за которую не нужно будет платить миллиарды долларов ежегодно.