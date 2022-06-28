Один из важнейших инструментов Джеймс Уэбб готов к работе: NASA уже протестировало его

Космический телескоп Джеймс Вебб оборудован рядом инструментов, однако основных приборов четыре. Один из них отвечает за формирование изображения в ближнем инфракрасном диапазоне – бесщелинный спектрограф NIRISS (Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph). Накануне он перешел в полную готовность перед работой.

Сообщение о завершении подготовки этого инструмента появилось на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США.

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Тестирование NIRISS

На завершающей стадии инженеры NASA проверили работу режима Single Object Slitless Spectroscopy (SOSS), благодаря которому удается получать высокоточные спектры при съемке ярких объектов. В основе режима SOSS лежит специализированная сборка призм, рассеивающая свет от космического источника для создания трех различных спектров, раскрывающих более 2000 оттенков в инфракрасном свете, собранных за одно наблюдение.

Почему NIRISS действительно важный инструмент

Этот режим будет употребляться для исследования атмосфер транзитных экзопланет, которые периодически омрачают свою звезду, на определенный период уменьшая ее яркость (именно так их и находят). А вот сравнивая спектральные снимки до транзитного события, во время и после – можно определить наличие у экзопланеты атмосферы и даже понять, какие атомы и молекулы в ней преобладают.

Вместе с этим NASA опубликовало тестовое изображение, созданное в режиме SOSS при наведении на яркую звезду. Каждый цвет на снимке ниже соответствует длине волны инфракрасного излучения в диапазоне от 0,6 до 2,8 мкм. Черные поперечные линии на снимке соответствуют атомам водорода, являющимся частью химического состава объекта.



Тестовое изображение в режиме SOSS / Фото NASA

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Я так взволнован мыслью, что мы, наконец, достигли финиша на двадцатилетнем пути, на котором Канада вносила свой вклад в миссию. Все четыре режима NIRISS готовы, а сам прибор работает гораздо лучше, чем мы прогнозировали,

– прокомментировал событие Рене Дойон, главный научный сотрудник NIRISS из Университета Монреаля.

После завершения пуско-наладочных работ NIRISS команда ученых продолжит концентрироваться на проверке оставшихся пяти режимов на других научных инструментах телескопа "Джеймс Вебб". Ранее было объявлено, что NASA опубликует первые полученные из космической обсерватории снимки 12 июля.