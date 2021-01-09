Следующая версия Nintendo Switch, о которой ходят слухи уже долгое время, будет оснащена OLED-экраном и получит новую док-станцию.

Об этом рассказал датамайнер SciresM, обнаруживший новую модель консоли под кодовым названием Aula.

Не пропустите Игровая консоль от KFC с отсеком для выпекания курочки: фото и видео

Чего ожидать от новой версии консоли

Как рассказал датамайнер, Nintendo работает над новой моделью с обновленным дисплеем уже около двух лет. SciresM раскопал, что Aula базируется на системе на кристалле Mariko.

Напомним, что Mariko – кодовое название обновленной SoC NVIDIA Tegra X1, которая используется в Nintendo Switch Lite. Благодаря ей консоль стала работать дольше и выделять меньше тепла по сравнению с оригинальной моделью.

Кроме того, из найденной информации он сделал вывод, что устройство сможет выводить изображение с разрешением 4K, поскольку Aula имеет поддержку прошивки чипа Realtek, который рекламируется как "мультимедийная SoC для воспроизведения в 4K UHD". Этот чип может быть внутри новой док-станции.

Я предполагаю, что игры будут похожи на улучшенные для DSi версии или на то, как некоторые игры (получили улучшения) на PlayStation 4 Pro по сравнению с PlayStation 4,

– добавил он.

По прошлым слухам, Nintendo представит новую модель уже в 2021 году.