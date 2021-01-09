Обновленная Nintendo Switch получит OLED-экран и новую док-станцию с поддержкой 4K
Следующая версия Nintendo Switch, о которой ходят слухи уже долгое время, будет оснащена OLED-экраном и получит новую док-станцию.
Об этом рассказал датамайнер SciresM, обнаруживший новую модель консоли под кодовым названием Aula.
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Чего ожидать от новой версии консоли
Как рассказал датамайнер, Nintendo работает над новой моделью с обновленным дисплеем уже около двух лет. SciresM раскопал, что Aula базируется на системе на кристалле Mariko.
Кроме того, из найденной информации он сделал вывод, что устройство сможет выводить изображение с разрешением 4K, поскольку Aula имеет поддержку прошивки чипа Realtek, который рекламируется как "мультимедийная SoC для воспроизведения в 4K UHD". Этот чип может быть внутри новой док-станции.
Я предполагаю, что игры будут похожи на улучшенные для DSi версии или на то, как некоторые игры (получили улучшения) на PlayStation 4 Pro по сравнению с PlayStation 4,
– добавил он.
По прошлым слухам, Nintendo представит новую модель уже в 2021 году.
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