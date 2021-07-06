Nintendo официально представила обновленную Switch OLED model: известна цена и дата продаж
Источник:Nintendo
Подтверждение от Nintendo о новой Nintendo Switch произошло после нескольких месяцев слухов и сообщений об обновленной версии популярной консоли. Что собой представляет новинка в мире гейминга?
Намерение выпустить новую версию Nintendo Switch 8 октября 2021 компания сообщила 6 июля 2021. Новый Nintendo Switch, официально названный Nintendo Switch (OLED model), будет стоить 350 долларов. Это на 50 долларов больше, чем цена оригинального Switch, выпущенного в 2017 году.
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Презентация Nintendo Switch (модель OLED): смотреть видео онлайн
Подробнее о новинке от компании Nintendo
Новый Nintendo Switch может похвастаться 7-дюймовым экраном и дисплеем OLED. Также консоль будет иметь максимальное разрешение 1920x1080 и максимальную частоту кадров 60 кадров в секунду.
Новый коммутатор также будет предлагать регулируемую подставку, длина которой равна длине самого устройства. Также подставка позволяет подобрать удобный угол наклона экрана при игре с отключенными Joy-Con.
В док-станции появился сетевой порт для проводного подключения к онлайн-сети. Кроме того, объем встроенной памяти увеличен с 32 гигабайт до 64 гигабайт.
Nintendo Switch (OLED model) будет иметь тоньше рамку вокруг большого экрана и немного большие габаритные размеры: новая система на 0,1 дюйма длиннее и весит на 20 граммов больше, чем стандартный Nintendo Switch. Время автономной работы OLED-модели идентичен стандартной Nintendo Switch: до 9 часов автономной работы.
Полные характеристики Nintendo Switch (OLED model)
- Размер – 4 дюйма в высоту, 9,5 дюйма в длину и 0,55 дюйма в глубину (с установленным Joy-Con)
- Масса – около 340 граммов. С подключенными контроллерами Joy-Con – 421 грамм.
- Экран – сенсорный экран. 7,0-дюймовый OLED-экран.
- CPU / GPU – пользовательский процессор NVIDIA Tegra.
- Объем памяти – 64 гигабайта. Пользователи могут легко расширить пространство на 2 терабайта с помощью карт памяти.
- Wi-Fi (соответствует IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) и Bluetooth 4.1.
- Видео – до 1080p через HDM. В режиме TV до 720p через встроенный экран в настольном и портативном режимах.
- Аудио – совместимость с 5.1-канальным линейным выходом PCM. Выход через разъем HDMI в режиме TV.
- Разъем USB – USB Type-C. Используется для зарядки или подключения к док-станции Nintendo Switch.
- Разъем для наушников и микрофона – 4-полюсный стерео 3,5 миллиметра (стандарт CTIA).
- Разъем для игровых карт – игровые карты Nintendo Switch.
- Разъем для карты microSD – совместимость с картами памяти microSD, microSDHC и microSDXC. Однако после установки карты microSDXC нужно обновление системы. Для выполнения этого обновления системы требуется подключение к Интернету.
- Датчики – акселерометр, гироскоп и датчик яркости.
- Внутренняя батарея – литий-ионный аккумулятор. 4310 миллиампер-час.
- Срок службы батареи – около 4,5 – 9 часов. Время работы аккумулятора зависит от игр, в которые вы играете.
- Время зарядки – около 3 часов, если консоль находится в спящем режиме.