Nintendo официально представила обновленную Switch OLED model: известна цена и дата продаж

Подтверждение от Nintendo о новой Nintendo Switch произошло после нескольких месяцев слухов и сообщений об обновленной версии популярной консоли. Что собой представляет новинка в мире гейминга?

Намерение выпустить новую версию Nintendo Switch 8 октября 2021 компания сообщила 6 июля 2021. Новый Nintendo Switch, официально названный Nintendo Switch (OLED model), будет стоить 350 долларов. Это на 50 долларов больше, чем цена оригинального Switch, выпущенного в 2017 году.

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Презентация Nintendo Switch (модель OLED): смотреть видео онлайн

Подробнее о новинке от компании Nintendo

Новый Nintendo Switch может похвастаться 7-дюймовым экраном и дисплеем OLED. Также консоль будет иметь максимальное разрешение 1920x1080 и максимальную частоту кадров 60 кадров в секунду.

Новый коммутатор также будет предлагать регулируемую подставку, длина которой равна длине самого устройства. Также подставка позволяет подобрать удобный угол наклона экрана при игре с отключенными Joy-Con.

В док-станции появился сетевой порт для проводного подключения к онлайн-сети. Кроме того, объем встроенной памяти увеличен с 32 гигабайт до 64 гигабайт.

Nintendo Switch (OLED model) будет иметь тоньше рамку вокруг большого экрана и немного большие габаритные размеры: новая система на 0,1 дюйма длиннее и весит на 20 граммов больше, чем стандартный Nintendo Switch. Время автономной работы OLED-модели идентичен стандартной Nintendo Switch: до 9 часов автономной работы.

Полные характеристики Nintendo Switch (OLED model)