Новый синий дизайн выйдет 7 мая в Европе и 21 мая в Северной Америке. Запуск в Северной Америке состоится с выходом культовой игры 3DS Miitopia – приключенческого экшена, который адаптировали для Switch.

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Что известно о консоли

В отличие от обычной модели Nintendo Switch, которая представляет собой гибридную консоль, в которую можно играть на ходу или в док-станцию на большом экране телевизора или монитора, Nintendo Switch Lite предлагает возможность только портативного использования.



Switch Lite в синем цвете / Фото Nintendo

По состоянию на декабрь 2020 года Nintendo продала 79,8 миллиона Switch, из которых 13,5 миллиона пришлись на портативную Switch Lite.

Цена на Nintendo Switch Lite синего цвета сохранится на уровне с другими моделями линейки.

Не секрет, что многие поклонники Nintendo ждали выхода новой версии игровой консоли Switch с качественным дисплеем и поддержкой 4K, однако, как видим, японский гигант решил вместо этого представить новый цветовой вариант Nintendo Switch Lite.

Nintendo Switch Lite является упрощенной версией Switch с меньшим дисплеем и целостной более легкой конструкцией, чтобы приставку можно было носить с собой. С другой стороны, Switch Lite не способна выводить видео на внешний экран, поэтому вы никак не сможете подключить устройство к телевизору или проектору.