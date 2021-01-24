Компания Segway Ninebot обновила ассортимент фирменного электротранспорта, представив новый электросамокат Ninebot S MAX. Новинка получила эргономичный руль с дисплеем, емкий аккумулятор и возможность преобразования в электрический картинг с помощью специальных аксессуаров.

Как уверяет производитель, особая форма руля электротранспорта в стилистике гоночного автомобиля не только обеспечивает хорошую поддержку, но и упрощает управление, сообщает 24 канал.

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Особенности Ninebot S MAX

Высота стойки регулируется в диапазоне от 1,3 до 1,8 метра, чувствительность отклика составляет 0,01 с, а встроенный дисплей информирует пользователя о скорости передвижения.

Ninebot S MAX оснащен функцией самобалансирования и требует минимальных усилий от владельца по выравниванию положения во время поездки. Новинка весом 22,8 кг оснащена двумя мотор-редукторами и аккумулятором с воздушным охлаждением емкостью 432 Втч. Заявленный запас хода модели составляет до 38 километров, максимальная скорость – 20 км/ч.

Ninebot S MAX, видео:

В случае резкого подъема или падения двигатель новинки автоматически останавливается. С целью безопасности Ninebot S MAX также получил светодиодные фонари, которые не только освещают дорогу, но и увеличивают видимость райдера для окружающих.

Цена

Цена новинки на краудфандинговой платформе Indiegogo составляет 849 долларов (23 925 гривен).