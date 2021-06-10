Nikon останавливает производство фотоаппаратов в Японии: во всем виноваты смартфоны

Японская корпорация Nikon прекратит производство фотоаппаратов в Японии до конца этого года. Действия компании вызваны значительным снижением продаж из-за улучшения возможностей камер современных смартфонов.

Прекращение производства фотоаппаратов на территории Японии является частью плана реструктуризации компании Nikon. Чистый убыток производителя в 2020 финансовом году составил 314 миллионов долларов.

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Что известно

Информация об окончательном переносе производства фотоаппаратов Nikon из префектуры Мияги на северо-востоке страны опубликована на страницах японской газеты The Mainichi. Издание ссылается на заявление руководства компании.

Компания перенесет производство на большой завод в Таиланде.

Уровень качества нашей продукции может быть стабильным, даже если она изготавливается за рубежом,

– заявил представитель компании.

На внутреннем рынке в последние месяцы Nikon производит только модель D6, цифровая зеркальная камера. Она считается самой лучшей моделью для профессиональных фотографов. Производство ее происходит на заводе Sendai Nikon, основанном в 1971 году в городе Натори.

Nikon лидирует в области камер вместе с Canon Inc. с момента запуска своей первой камеры в 1948 году. Но компания сталкивается с усиленной конкуренцией в последние годы.