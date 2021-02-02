Компания Nike представила модель кроссовок GO FlyEase, которые можно одевать без помощи рук. Производитель уверяет, что такая обувь отлично подойдет людям с ограниченными физическими возможностями.

Источник: Gizmodo

Журналисты Gizmodo считают, что данная модель может быть ответом на сандалии Crocs. Однако, в отличие от кроксов с дополнительным ремешком на щиколотке, у кроссовок Nike есть шарнирный механизм, который буквально разделяет обувь пополам.

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Особенности кроссовок GO FlyEase

Технология Nike позволяет создавать большее отверстие для свободного скольжения ног. Что немаловажно, с такой функцией модель GO FlyEase внешне остается похожей на обычные кроссовки без шнурков. Кроссовки также актуальны в момент пандемии коронавируса, потому что они позволяют минимизировать контакт.

Кроссовки GO FlyEase, видео:

На старте новинка будет доступна лишь некоторым покупателям с 15 февраля. В массовой продаже кроссовки GO FlyEase появятся в конце 2021 года. Предполагается, что они будут стоить около 120 долларов.