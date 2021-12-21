Как сообщают источники в сети, нововведение нацелено на то, чтобы скрыть текст сообщений. Функция будет особенно полезна во избежание спойлеров, в которых раскрывается сюжет или развязка того или иного сериала или фильма.

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Новые сообщения

О предстоящем нововведении впервые сообщил пользователь форму Reddit. К сожалению, источник этой информации он не уточняет.

При отправке сообщения можно выделить текст и выбрать в меню опцию "Спойлер".

После этого в переписке вместо текста появится анимация, на которой буквы рассыпаются на пикселе, скрывая текст.

Если собеседник захочет увидеть содержимое, он может нажать на текст и тот соберется обратно в слова.

В Telegram появится новый вид сообщений / Скриншот 24 канала

В Telegram появится новый вид сообщений / Скриншот 24 канала

Таким образом, можно скрывать не только спойлеры к фильмам и сериалам, но и другую информацию. Не исключено, что в дальнейшем аналогичным образом можно скрывать содержимое фотографий (например, с помощью эффекта размытия).

Обновления ожидают увидеть в одном из ближайших апдейтов мессенджера, хотя никаких конкретных дат никто не называл.

Напомним, недавно мессенджер в очередной раз пополнился новыми возможностями. Теперь владельцы каналов получили инструменты настройки конфиденциальности в своих группах и возможность писать комментарии от имени своих сообществ, а обычные пользователи – возможность удаления переписки за определенный период и новые опции управления подключенными устройствами.