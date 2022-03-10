Никаких приставок: Xbox и Nintendo тоже покидают российский рынок

Циничная война России против Украины всколыхнула весь мир. Все больше компаний пересматривают свои отношения с Российской Федерацией.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала вероломную войну в Украине. Однако оккупанты встретили здесь яростное сопротивление как военных, так и гражданского населения.

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Корпоративный мир бойкотирует Россию

В частности, японская многонациональная компания потребительской электроники и видеоигр Nintendo приостановила свои поставки в Россию, таким образом присоединившись к сотням фирм, уже покинувших российский рынок. Главная причина – военное вторжение России на территорию Украины.

Японская компания приостановила работу своего онлайн магазина и выпуск новой видеоигры в России, сообщив о проблемах с логистикой и проработкой платежей. Соответствующее решение было принято в среду, 9 марта. Кроме того, компания-производитель Xbox Microsoft Corp. также прекратила продажи новых продуктов и услуг в России несколькими днями ранее.

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