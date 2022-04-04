Эта многолетняя инициатива не затрагивает нынешние продукты компании, но станет важной частью ИТ-гиганта в будущем. В перспективе Apple сможет избавиться от посредников, вроде Goldman Sachs, и стать функционально полноценным банком.

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Зачем Apple собственный банк

Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что желание Apple снизить собственную зависимость от ключевых партнеров не ограничивается разработкой микросхем. Компания также хочет отказаться от сотрудничества со многими предприятиями в области онлайн-банкинга. Проект Breakout включает в себя обработку платежей, оценку рисков в кредитовании, анализ мошенничества, проверку кредитоспособности потребителей и дополнительные функции для обслуживания клиентов.

Эти процессы дополнят выпущенную в 2019 году карту Apple Card. Когда Apple завершит Breakout, ей останется пройти проверку финансовыми регуляторами, после чего компания превратится в кредитную организацию с правом принимать и проводить денежные платежи.

Еще и слишком, информация о новом проекте совпадает с более ранней утечкой от Гурмана. В июле прошлого года инсайдер рассказал, что Apple разрабатывает услугу Apple Pay Later. Последняя предполагает аналог сервиса "покупай сейчас, плати потом", позволяющий разделить оплату любой покупки на несколько частей без процентов.

В Bloomberg также отметили, что, вероятно, Apple все же сохранит партнерские отношения с Goldman Sachs на ближайшие несколько лет – компании уже договорились о совместном запуске "купи сейчас, плати потом". Тем не менее, в долгосрочной перспективе Apple сможет отказаться от услуг Goldman, чтобы выйти со своими финансовыми продуктами на международный уровень.