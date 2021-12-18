Никаких отходов: как победительница экоконкурса уменьшает загрязнение благодаря ананасам

Мексиканский проект-победитель конкурса No Waste Challenge превращает отходы ананасовой промышленности в экологически чистые продукты. Биоматериалы помогут снизить загрязнение окружающей среды промышленными выбросами.

Проект Sustrato мексиканки Андреа Майкл Де Ла Пенья Агирре был проектом последнего года обучения для получения бакалаврской степени, однако разросся до полноценного стартапа в экологической сфере. Девушка изучила агропромышленные отходы и обращение с ними в Мексике, определив, что можно сделать с отходами ананасового производства.

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Целью проекта Sustrato было определить значение органических отходов, которые можно превратить в биоматериалы. Проект предусматривает 4 материала, изготавливаемые из отходов листьев ананаса:

Веревку

Биопластик

Шерсть (войлок)

Агломерированный материал из листьев

Биоматериалы из ананасовых листьев / Фото Sustrato

Что такое агломерация Этот технологический Этот технологический процесс используется для увеличения и уплотнения материалов посредством прессования и спекания малых частиц. Используется в основном в металлургии.

Ранее девушка закончила промышленный дизайн в Centro de Diseño Cine y Television в Мексике. После этого она продолжила обучение на факультете изобразительного искусства в Академии Геррита Ритвельда в Нидерландах.

Биоматериалы из ананасовых листьев / Фото Sustrato

По словам девушки, оба опыта повысили ее интерес к работе с материалами. Перед тем, как начать использовать листья ананаса, Андреа пыталась работать с другими растительными отходами.

Я выяснила, какие отходы были основными в производстве разных сельскохозяйственных продуктов. Затем, получив эту информацию, я выбрала некоторые из этих отходов, чтобы начать превращение их в биоматериалы.

– рассказала Де Ла Пенья Агирре.

Биоматериалы из ананасовых листьев / Фото Sustrato

По словам девушки, использование пластика будет уменьшаться, если будет повышаться осведомленность о его использовании. Андреа утверждает, что существует неотложная потребность в лучшей альтернативе, которая не влияла бы на экосистемы.

Биоматериалы из ананасовых листьев / Фото Sustrato

Дизайнер желает расширить предприятие и подчеркивает внедрение на рынок новых продуктов из органических отходов.

Экопроект из ананасовых листьев: смотрите видео