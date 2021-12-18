Проект Sustrato мексиканки Андреа Майкл Де Ла Пенья Агирре был проектом последнего года обучения для получения бакалаврской степени, однако разросся до полноценного стартапа в экологической сфере. Девушка изучила агропромышленные отходы и обращение с ними в Мексике, определив, что можно сделать с отходами ананасового производства.

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Целью проекта Sustrato было определить значение органических отходов, которые можно превратить в биоматериалы. Проект предусматривает 4 материала, изготавливаемые из отходов листьев ананаса:

Веревку

Биопластик

Шерсть (войлок)

Агломерированный материал из листьев

Биоматериалы из ананасовых листьев / Фото Sustrato

Что такое агломерация Этот технологический Этот технологический процесс используется для увеличения и уплотнения материалов посредством прессования и спекания малых частиц. Используется в основном в металлургии.

Ранее девушка закончила промышленный дизайн в Centro de Diseño Cine y Television в Мексике. После этого она продолжила обучение на факультете изобразительного искусства в Академии Геррита Ритвельда в Нидерландах.

Биоматериалы из ананасовых листьев / Фото Sustrato

По словам девушки, оба опыта повысили ее интерес к работе с материалами. Перед тем, как начать использовать листья ананаса, Андреа пыталась работать с другими растительными отходами.

Я выяснила, какие отходы были основными в производстве разных сельскохозяйственных продуктов. Затем, получив эту информацию, я выбрала некоторые из этих отходов, чтобы начать превращение их в биоматериалы.

– рассказала Де Ла Пенья Агирре.

Биоматериалы из ананасовых листьев / Фото Sustrato

По словам девушки, использование пластика будет уменьшаться, если будет повышаться осведомленность о его использовании. Андреа утверждает, что существует неотложная потребность в лучшей альтернативе, которая не влияла бы на экосистемы.

Биоматериалы из ананасовых листьев / Фото Sustrato

Дизайнер желает расширить предприятие и подчеркивает внедрение на рынок новых продуктов из органических отходов.

Экопроект из ананасовых листьев: смотрите видео