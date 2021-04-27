Первые упоминания о функции Guacamole были обнаружены в коде программы Google 12.8 еще в марте. После нескольких недель разработчики начали тестирование данного инструмента.

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Новые возможности

Новые опции недавно стали доступны некоторым пользователям устройств с Android 11 и последней бета-версии программы Google.

После обновления появляется новый пункт под названием Voice Shortcuts в меню настроек голосового помощника.



Новое меню в настройках / Фото 9to5google

После активации опции пользователям не придется говорить "Окей, Google" для того, чтобы выполнить любое быстрое действие. Источник говорит о том, что на данный момент новая функция позволяет остановить или отложить будильник, выключить или приостановить таймер, а также ответить или отклонить входящий вызов. Для этого достаточно сказать "Стоп" или "Отложить".

Новые возможности голосового помощника на Android напоминают функцию Google Assistant в Nest Hub и других умных дисплеях. Еще в 2019 году пользователи отдельных моделей дисплеев получили возможность отключения будильника без необходимости говорить "Окей, Google". Когда именно эта функция получит широкое распространение, пока неизвестно.