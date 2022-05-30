Никаких ям: ученые нашли способ укрепить асфальт, удвоив срок его службы

Проблема разрушения дорожного покрытия не дает покоя любой стране, заставляя ежегодно тратить на ремонт огромные средства. Выход из ситуации предлагает наука, при этом давая шанс избавиться от одной из экологических проблем.

Над проблемой работали исследователи из австралийского университета RMIT. Они разработали добавку для асфальтовой смеси, которая существенно повышает его защиту от ультрафиолетового излучения и перегрева на солнце.

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Новый рецепт асфальта

Следует отметить, что для жаркого австралийского климата проблема солнечного воздействия на асфальт очень актуальна. В некоторых районах температура может превышать 40 градусов. Абсолютный максимум, зафиксированный в стране, достиг отметки 53,1 градуса.

Кроме того, как и во многих местах мира, здесь есть проблема утилизации старых покрышек.

Потому ученые решили соединить решение этих двух проблем и предложили измельчать покрышки в резиновую крошку и добавлять в асфальт.

Идея родилась после другого эксперимента, в котором добавление резиновой крошки увеличило термостойкость бетона.

Исследователи устроили эксперимент с тремя разными составами асфальта, в которые прибавили 7,5%, 15% и 22,5 процента крошки.

Образцы поместили в специальный аппарат для моделирования воздействия солнечной радиации.

Измерение химических и механических свойств образцов показало, что они гораздо лучше выдержали облучение и нагрев, чем обычный асфальт.

После полутора месяца непрерывного облучения в УФ-аппарате, эквивалентно примерно одному году УФ-излучения в Мельбурне, было выявлено на 50 процентов меньше повреждений от ультрафиолета по сравнению с обычным битумом.

Однако при превышении коэффициента в 22 процента начинается деградация прочности – дорожное покрытие, наоборот, становится уязвимым для механических повреждений. Экспериментальным путем был определен оптимальный диапазон в 18-22 процента, при котором срок службы асфальта под палящим солнцем фактически удваивается.

Параллельно с этим решается задача по утилизации старых покрышек. Подержанные шины в Австралии нельзя экспортировать, поэтому возникает острая потребность в новых методах их переработки на местном уровне. По данным источника, в 2021 году в Австралии было около 450 тысяч тонн отработанных шин. Около 70 процентов из них было переработано.