Над проблемой работали исследователи из австралийского университета RMIT. Они разработали добавку для асфальтовой смеси, которая существенно повышает его защиту от ультрафиолетового излучения и перегрева на солнце.

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Новый рецепт асфальта

Следует отметить, что для жаркого австралийского климата проблема солнечного воздействия на асфальт очень актуальна. В некоторых районах температура может превышать 40 градусов. Абсолютный максимум, зафиксированный в стране, достиг отметки 53,1 градуса.

Кроме того, как и во многих местах мира, здесь есть проблема утилизации старых покрышек.

Потому ученые решили соединить решение этих двух проблем и предложили измельчать покрышки в резиновую крошку и добавлять в асфальт.

Идея родилась после другого эксперимента, в котором добавление резиновой крошки увеличило термостойкость бетона.

Исследователи устроили эксперимент с тремя разными составами асфальта, в которые прибавили 7,5%, 15% и 22,5 процента крошки.

Образцы поместили в специальный аппарат для моделирования воздействия солнечной радиации.

Измерение химических и механических свойств образцов показало, что они гораздо лучше выдержали облучение и нагрев, чем обычный асфальт.

После полутора месяца непрерывного облучения в УФ-аппарате, эквивалентно примерно одному году УФ-излучения в Мельбурне, было выявлено на 50 процентов меньше повреждений от ультрафиолета по сравнению с обычным битумом.

Ученые установили: чем выше концентрация крошки в асфальте, тем лучше он сопротивляется нагреву.

Однако при превышении коэффициента в 22 процента начинается деградация прочности – дорожное покрытие, наоборот, становится уязвимым для механических повреждений. Экспериментальным путем был определен оптимальный диапазон в 18-22 процента, при котором срок службы асфальта под палящим солнцем фактически удваивается.

Параллельно с этим решается задача по утилизации старых покрышек. Подержанные шины в Австралии нельзя экспортировать, поэтому возникает острая потребность в новых методах их переработки на местном уровне. По данным источника, в 2021 году в Австралии было около 450 тысяч тонн отработанных шин. Около 70 процентов из них было переработано.