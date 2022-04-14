Никаких батарей: ученые нашли способ запасать энергию Солнца на 18 лет

Команда ученых из Сингапура и Швеции открыла способ получать энергию Солнца, переводить ее в электричество и хранить в течение длительного времени. Ученые обещают, что с новой технологией электроника может забыть о дорогих батареях.

Исследователи объединили созданную ранее систему получения энергии из тепла с миниатюрным термоэлектрическим генератором и получили устройство, которое в потенциале обещает избавить немалое количество мелкой техники от батарей.

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Как это работает

Новая технология основана на системе MOST – молекулярной системе хранения солнечной термальной энергии, разработанной шведскими учеными. Главный ее компонент – специально разработанная молекула углерода, водорода и азота. При контакте с солнечным светом он меняет форму и становится изомером – молекулой, состоящей из одних и тех же атомов, но с другой структурой.

Изомеры можно хранить в жидком виде для дальнейшего использования, например, ночью или зимой. В конкретном случае ученые модифицировали систему так, чтобы энергию можно было запасать на 18 лет. При необходимости специально разработанный катализатор высвобождает ее в виде тепла, возвращая молекулу в изначальную форму. После этого ее можно использовать заново.

Это радикально новый способ генерации электричества из солнечной энергии. Он означает, что мы теперь можем использовать солнечную энергию, чтобы получать электричество независимо от погоды, времени года или географического положения. Это замкнутая система, которая может работать без выделения диоксида углерода,

– заявил ведущий исследователь Каспер Мот-Полсен из Технического университета Чалмерса.

В роли генератор выступает сверхтонкий микрочип, который можно интегрировать в электронные устройства:

наушники,

часы,

телефоны.

Пока что он вырабатывает небольшое количество энергии, но результаты испытаний выглядят многообещающе.