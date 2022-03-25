Ранее 24 канал писал о другом клоне инстаграма, который запускают россияне – "Россграм". Его тестирование уже идет, а первыми пользователями должны стать местные знаменитости. Захотел ли кто-нибудь принять участие в этом цирке, пока неизвестно.

Интересно Россияне придумали свой Instagram: сервис "Россграм" запустят уже в марте

Мобилография – своя, народная… копия

Новая социальная сеть обещает "восстановление потерянных социальных связей с друзьями и родственниками", привычный интерфейс на русском языке и работу без VPN.

Создатели подчеркнули, что их сервис "выполняет все требования российского законодательства". Поэтому, без сомнения, можно ожидать полное отсутствие безопасности и анонимности, передачи пользовательских данных прямо в ФСБ, включая личную переписку, а также уголовные дела за лайк.

Кроме того, обещают все возможности для самовыражения и набор инструментов для продвижения бизнеса.

В общем, создатели нового сервиса видят его как возможность плавного перехода пользователей из заблокированных соцсетей с дальнейшим развитием во что-то оригинальное. В планах – онлайн и оффлайн мероприятия: выставки, конференции и "Биенале Мультимедиа", что бы это ни означало.

Регистрация пользователей уже доступна. Мобильное приложение обещают позже.