В Нидерландах нашли 2000-летний стеклянный сосуд в идеальном состоянии: фото находки

Археологи нашли удивительную реликвию – глубокую тарелку из стекла времен Древней Римской империи. Находка сохранилась на удивление хорошо – ее можно легко спутать с современными сосудами, которые продаются в магазинах.

Большинство стеклянных памятников того времени не сохранилось в целостном виде, поэтому ученые в основном исследуют черепки. Но эта находка изрядно удивила археологов – тарелка вообще не имеет трещин или повреждений.

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Сосуд, который датируется примерно 20 годом нашей эры, нашли в Неймегене – старейшем городе в Нидерландах.

Разве римляне были в Нидерландах? На пике своего могущества Римская империя активно продвигалась по Европе, достигая Испании, Великобритании и Германии. До Нидерландов также дошло величие империи – в Неймегене располагался военный римский лагерь, который, предположительно, и оставил после себя стеклянную тарелку.

Находку обнаружили археолог Пепийн Ван де Гир и его команда. Они нашли чашу средних размеров без сколов и трещин. Ученые быстро определили, что сосуд – Римский, и скорее всего, изготовлен в Германии или Италии.

2000-летний сосуд идеально сохранился / Фото Берт Билен

Тарелка имеет ребристую текстуру и насыщенный синий цвет.

Такую посуду готовили, давая расплавленному стеклу остыть и затвердеть над формой. Узор полос был нарисован, когда стеклянная смесь была еще жидкой. Оксид металла вызывает синий цвет,

– рассказал Ван де Гир.

Кроме чаши ученые обнаружили другие находки времен Римской империи – колодцы, драгоценности, предметы быта и даже захоронения.