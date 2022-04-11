Ничего нового: российские продавцы техники скупают старые смартфоны для их перепродажи

Российские продавцы электроники на фоне кризиса вынуждены прибегать к выкупу и перепродаже подержанных смартфонов. Это уже организовали такие крупные российские сети, как Связной и Ситилинк.

Как сообщает 24 канал со ссылкой на российские СМИ, ряд ритейлеров уже ввели специальные проекты, в рамках которых происходит выкуп у пользователей подержанных смартфонов с последующей их перепродажей.

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Для России эта практика не нова, там и без кризиса немалой популярностью пользовались программы trade-in. Однако в этот раз это вынужденный шаг, ведь не многие производители смартфонов могут поставлять свою технику в страну, развернувшую полномасштабную войну в Украине.

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От модели trade-in новая схема будет отличаться еще и тем, что клиент будет получать полную оплату за пользовательский смартфон, а не скидку на новое устройство, как это было раньше.

Предполагается, что после выкупа техника будет проходить техническую проверку и ремонт при необходимости, а дальше ее повторно перепродувать. В первый месяц работы сервиса только одна из сетей выкупала в среднем 250 устройств в день.

Стоит отметить, что недавно российские ритейлеры столкнулись с проблемой при покупке техники. При обычных условиях они заказывали партию устройств с отсрочкой платежа, теперь многие партнеры требуют предоплату или дают минимальную отсрочку.