Ничего не знаем, оно самое: Google не может объяснить, куда исчезают сайты российских госорганов

Россия жалуется: с поисковой выдачи Google исчез ряд государственных сайтов. Компания же объясняет, что не имеет отношения к этому, но уже разбирается.

Очередной скандал разразился, когда россияне обнаружили, что ссылка на сайт Минобороны не разглашается в поиске. Роскомнадзор поспешил заявить, что у Google специально убрали его, и потребовал немедленно снять ограничения. Однако оказалось, никаких ограничений не было.

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Что происходит с русскими сайтами

Позже выяснилось, что исчез не только сайт Минобороны. Кроме него система не выдает ресурсы:

МВД России.

Минюста.

Минцифры.

Мэрии Москвы.

Госзакупок.

В Google взялись комментировать. Да, по словам компании, доступ к этим сайтам не блокируется.

Мы не предпринимали никаких действий в отношении этих веб-страниц и разбираемся в ситуации. [...] Похоже, веб-сайт блокирует наши системы и не позволяет им обнаружить ее. Поэтому при определенных поисковых запросах сайт не отображается в результатах поиска,

– заявили в компании.

Таким образом разработчики намекнули, что российская сторона сама виновата, что "спрятала" сайты от индексации поисковой системой Google. Сделано ли это случайно или специально, чтобы потом "наехать" на Google, непонятно.