Ничего не получилось: Starlink вернет деньги за предзаказы в Индии

Правительство Индии вынудило компанию миллиардера Илона Маска Starlink вернуть деньги клиентам за предзаказы услуги подключения к спутниковому интернету и оборудованию. Все из-за того, что компания не получила нужных лицензий для деятельности в стране.

Компания Илона Маска серьезно заинтересовалась рынком Индии и с 1 ноября 2021 года зарегистрировала деятельность в стране. Starlink запустила рекламную кампанию и начала прием предварительных заявок на подключение, но на этом этапе власти Индии вмешалась.

Интересно Помощь на расстоянии: каким должно быть современное обслуживание клиентов

Почему правительство Индии против Starlink

Главная причина – отсутствие лицензий на деятельность в стране в роли провайдера. Именно это и вызвало недовольство местного правительства, которое неоднократно рекомендовало компании Маска сначала получить все необходимые разрешительные документы, прежде чем принимать предварительные заказы.

Теперь же правительство требует полностью вернуть предоплату за заказы всем клиентам компании в стране.

Реакция Starlink

В компании сразу же отреагировали на требование правительства страны и разослали клиентам электронные письма с информацией, что те могут оформить возврат денег за предварительный заказ в любое удобное для них время. В то же время Starlink в тех же письмах отметила, что до сих пор не имеет точных сроков получения лицензии на деятельность в стране.

Планы SpaceX в Индии

После выдвижения требований правительства к Starlink, глава ее подразделения в Индии Санджай Бхаргава подал в отставку. В то же время в своем профиле в Linkedin он отметил, что сделал это по личным причинам.

Компания Илона Маска возлагает большие надежды на индийский рынок и до конца 2022 года рассчитывает продать там 200 000 комплектов спутникового оборудования, что не так уж и много для страны с количеством в 800 миллионов абонентов широкополосных сетей.

В ходе рекламной кампании Starlink даже планировали привлечь нескольких популярных звезд кино, чтобы увеличить охват, однако сейчас компании все же следует сосредоточиться на получении всех нужных документов и оформлении статуса провайдера.

Другие новости о Starlink