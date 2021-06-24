Недавние исследования показали, что добавление небольшого количества графена может повысить устойчивость бетона к воде и трещинам. Именно трещины являются одной из главных причин разрушения бетонных сооружений. А если в них попадает вода, процесс ускоряется. Лед и снег ежегодно превращают дороги в ямы, фундаменты домов трескаются и разрушаются. В дополнение к тоннам отходов, образующихся в результате разбития кусков бетона, каждый километр дороги требует значительных средств ежегодно, чтобы содержать их в хорошем состоянии.

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Перспективы нового бетона

При всех неоспоримых преимуществах бетона одна из главных его проблем – влияние на экологию. На долю всех мировых производителей бетона приходится до 8 процентов глобальных объемов выбросов СО2. Один из способов, которым исследователи пытаются уменьшить это влияние – улучшение свойств бетона, чтобы он прослужил дольше, снизив потребность в производстве новых партий материала.

Чтобы противостоять этой проблеме, исследовательница Анже-Тереза Аконо разработала вариант укрепления бетона, который позволяет сделать его более устойчивым к воде. Чтобы получить необходимый результат, она использовала углеродные нанотрубки, нановолокна и нанопластины, эффективность которых была подтверждена с помощью тестов.

Основной итог экспериментов таков: цемент с графеновой добавкой делает бетон более устойчивым к механическим разрушениям за счет снижения его пористости, что уменьшает проникновение воды внутрь на целых 78 процентов.