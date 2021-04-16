Всех посетителей сайта в момент визита разбивают на группы – иногда их количество может достигать семи. Им показывают разные заголовки одной и той же статьи. То есть каждая группа видит разный заголовок. Затем определяют, на что аудитория реагирует лучше. И под конец самый интересный для читателей вариант присваивают статье, под которым она и будет опубликована в дальнейшем.

Интересно Instagram и Facebook начали глобальное тестирование скрытия лайков

Что обнаружил блогер

Оказалось, статьи, прошедшие такой отбор, на 80 процентов чаще попадают в раздел самых популярных. Иногда, отмечает блогер, суть в подборе правильного слова. Но чаще – сравнение разных по эмоциональной зарядке заголовков.



Иногда изменения в заголовке минимальны – здесь видим, что "In" привлекло больше внимания читателей, чем "in" / Фото Tom Cleveland

В среднем проверка эффекта идет в течение первых шести часов после публикации статьи.

Часто NYT начинает повторно менять заголовок, чтобы сделать статью еще более кликбейтной. Примером автор исследования приводит заголовок публикации о Меган Маркл, который из "ее жизнь не была сказкой, она потеряла свободу и идентичность" превратился в "жизнь в королевской семье довело меня до самоубийства".

90 процентов статей живет на главной странице 9 часов.

Иногда один заголовок может набрать 90 процентов просмотров, а второй всего 10 – выбор очевиден.

Издание прогоняет через систему тестирования лишь небольшую часть статей. Неизвестно, с чем это связано. Но автор предполагает, что дело в том, что большинство доходов NYT получает не от рекламы и кликов по ней, а от платных подписок. Это уменьшает зависимость от кричащих заголовков.



История одного заголовка прослеживается по мере развития истории, о которой написали статью / Фото Tom Cleveland