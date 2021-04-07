Причина противоречий в том, что точно измерить крошечную тягу крайне сложно, поэтому понадобилось четыре года на подготовку и проведение ряда экспериментов, которые в итоге доказали невозможность использования EmDrive для космических полетов.

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Возможность генерировать тягу без горючего могла бы полностью изменить современную космонавтику. Поэтому вполне естественно, что идея EmDrive вызвала изначально большой ажиотаж.

Сомнения в работоспособности концепции EmDrive и эксперименты

Проблема двигателя EmDrive на основе магнитрона заключалась в том, что он нарушал закон сохранения импульса, хотя результаты первых испытаний показывали наличие тяги. У его разработчика была своя теория на этот счет, как и у трех ученых из Германии – Мартина Таймара, Оливера Нойнцига и Марселя Вайкерта, потративших четыре года на доказательство своей точки зрения. В 2018 году они представили результаты тщательного подготовленного эксперимента – двигатель действительно давал тягу, даже тогда, когда делать этого не должен был. Они предположили, что этот эффект объясняется вмешательством магнитного поля Земли.

Ученые решили устранить эти помехи, использовав аккумулятор и переставив другие компоненты, чтобы исключить электромагнитные воздействия. И теперь они утверждают, что обнаружили, откуда берется тяга – к большому сожалению энтузиастов EmDrive.

Мы обнаружили, что причина "тяги" – парниковый эффект,

– объявил Мартин Таймар.

Он и его коллеги использовали конфигурацию EmDrive, предложенную специалистами NASA, которую применяли в лабораториях Eagleworks, потому что она лучше всего задокументирована.

Ученые объяснили, что когда в EmDrive течет энергия, двигатель нагревается, а это также приводит к деформации креплений пластин, и они сдвигаются в новую нулевую точку.

Мы смогли предотвратить это, изменив структуру. Наши измерения доказали несостоятельность всех претензий EmDrive минимум на три порядка,

– подвел итоги Таймар.

И все же EmDrive оказался не таким уж и бесполезным

Вместе с тем, ученые развенчали два другие варианта EmDrive – LemDrive и Mach-Effect Thruster – заявив, что несмотря на огорчение от того, что эти двигатели не работают, они смогли усовершенствовать методику измерения. В будущем при испытании новых невозможных двигателей у исследователей уйдет меньше времени и усилий на доказательство их невозможности.