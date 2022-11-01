В работе "Киевстар" сбой: что именно не работает и когда починят

Большое количество абонентов жалуется на сбои в работе "Киевстар". Известно, что есть проблемы с пополнением счета, звонками и другими сервисами. У компании подтверждают сложности в работе услуг.

Как сообщает 24 канал , проблемы в работе сети оператора "Киевстар" продолжаются с понедельника 31 октября, несмотря на то, что компания не подтвердила сбои в понедельник. В то же время, ряд пользователей жалуется на ненадлежащую работу сети уже вторые сутки. Новая волна проблем началась во вторник, 1 ноября.

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Невозможно пополнить счет

Пока неизвестно с чем именно связаны сложности в работе услуг, однако в компании отмечают, что все из-за временных ограничений в информационных системах компании.

В связи с временными ограничениями в информационных системах компании могут возникать кратковременные затруднения с пополнением счета. Извиняемся за временные неудобства. Мы работаем над их скорейшим устранением и рекомендуем повторить попытку пополнения через час,

– ответили представители оператора в комментарии абонентки в твиттере, которая жаловалась на проблемы с пополнением счета.

В то же время, невозможно точно отметить, когда именно услуги компании заработают в штатном режиме.

Компания прокомментировала ситуацию

По состоянию на 13:15 компания прокомментировала ситуацию 24 каналу следующим образом: "Все основные услуги Киевстар, в частности звонки и мобильный интернет работают в обычном режиме и в полном объеме. Однако сегодня примерно с 9 утра в связи с временными ограничениями в информационных системах Киевстар у части наших клиентов могут возникать ограничения при пополнении счета. Сейчас наши IT-специалисты работают над скорейшим устранением ограничений, чтобы восстановить работу дополнительных сервисов в ближайшие часы".

Недавние сбои интернет-сервисов

В последнее время сбои всевозможных цифровых сервисов и услуг участились.