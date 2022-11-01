Как сообщает 24 канал , проблемы в работе сети оператора "Киевстар" продолжаются с понедельника 31 октября, несмотря на то, что компания не подтвердила сбои в понедельник. В то же время, ряд пользователей жалуется на ненадлежащую работу сети уже вторые сутки. Новая волна проблем началась во вторник, 1 ноября.

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Невозможно пополнить счет

Пока неизвестно с чем именно связаны сложности в работе услуг, однако в компании отмечают, что все из-за временных ограничений в информационных системах компании.

В связи с временными ограничениями в информационных системах компании могут возникать кратковременные затруднения с пополнением счета. Извиняемся за временные неудобства. Мы работаем над их скорейшим устранением и рекомендуем повторить попытку пополнения через час,

– ответили представители оператора в комментарии абонентки в твиттере, которая жаловалась на проблемы с пополнением счета.

В то же время, невозможно точно отметить, когда именно услуги компании заработают в штатном режиме.

Недавние сбои интернет-сервисов

В последнее время сбои всевозможных цифровых сервисов и услуг участились.