В невесомости над Землей: астронавтка NASA сделала потрясающее фото на МКС

Астронавтка NASA Джессика Уоткинс парит над Землей на новом фото с Международной космической станции, недавно переданном на Землю.

Уоткинс отправилась на орбитальную лабораторию 27 апреля в рамках миссии SpaceX Crew-4, войдя в историю как первая чернокожая женщина, отправившаяся в длительный космический полет. В настоящее время она работает специалистом миссии.

Не пропустите Телескоп Джеймс Вебб совершил новое впечатляющее фото соседних галактик: его сравнили с другими фото

Одна из ее задач – наблюдать и фотографировать геологические особенности на Земле, а также проводить различные научные эксперименты вместе со своими товарищами по команде.

В понедельник (9 мая) NASA поделилось новой фотографией Уоткинс в куполе космической станции. Это отдельная часть станции для наблюдения за поверхностью нашей родной планеты, она предлагает идеальное место для наблюдения и фотографирования.



Джессика Уоткинс на МКС / Фото NASA

Экипаж четвертой миссии SpaceX в МКС

Модуль оборудован семью окнами и постоянно обращен к Земле. Он не только позволяет экипажу наблюдать за планетой, но и обеспечивает обзор внешней части Международной космической станции, что упрощает наблюдение за действиями роботов, транспортными средствами и выходами в открытый космос.

Помимо Уоткинс, в Crew-4 SpaceX входят астронавты NASA Кьел Линдгрен и Роберт Хайнс, а также Саманта Кристофоретти из Европейского космического агентства. Ожидается, что экипаж проведет шесть месяцев, живя и работая на космической станции.

После прибытия Crew-4 и последующего отбытия Crew-3, еще одной миссии SpaceX, в состав 67-й экспедиции станции теперь входят трое россиян, трое американцев и один итальянский астронавт. Экипаж будет тесно сотрудничать в течение следующих нескольких месяцев, проводя научные исследования, обслуживание станции, обучение и многое другое.

Читайте на сайте Virgin Galactic отложила коммерческие суборбитальные полеты: назвали новую дату

Crew-4 – первый космический полет Уоткинс. Ее опыт включает интенсивное изучение систем космической станции, выходов в открытый космос, робототехники, физиологической подготовки, обучение полетам на Т-38, обучение выживанию в воде и пустыне, обучение геологии и отработке экспедиционных навыков.

В 2019 году она также работала членом экипажа акванавтов в подводной среде в рамках миссии NASA Extreme Environment Mission Operations (NEEMO)23.