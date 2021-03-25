Тяжелые и громоздкие батареи ограничивают возможности электрического транспорта. Альтернативу традиционным способам аккумулирования энергии изучают в Швеции. Инженеры сообщили о прорыве в создании "невесомой" батареи. Она может служить одновременно и источником энергии, и элементом структуры автомобиля или самолета.

Команда из технического университета Чалмерса несколько лет изучала структурные батареи и пришла к выводу, что лучшим материалом для них является углеродное волокно. Оно обладает отличными и хорошо изученными механическими свойствами, а также способностью после определенной обработки выполнять функции электрода. Пока у нового типа батареи невысокая плотность энергии, но уже в следующей фазе исследований ее утроят.

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Перспективы новых батарей

Авторы исследования называют этот аккумулятор "невесомым", потому что, в отличие от традиционных батарей, он не увеличивает массу транспортного средства, по крайней мере, в теории. Ради этого пришлось пойти на компромиссы. Например, у батареи плотность энергии 24 Вт*ч/кг, что примерно в пять раз меньше, чем у современного литий-ионного аккумулятора.

Однако если применить такую батарею в электромобиле вместо обычной литий-ионной, машина будет весить гораздо меньше, и ей будет нужно меньше энергии для передвижения. Кроме того, новый аккумулятор выдерживает давление в 25 ГПа и может конкурировать в прочности с другими стройматериалами.

В следующей фазе исследований ученые собираются увеличить производительность и механические показатели батареи, а также ускорить ее зарядку. Таким образом она сможет обеспечить плотность энергии уже в 75 Вт*ч/кг и сохранить прочность при меньшей массе.

Кстати. Интегрировать аккумуляторы в кузов электромобилей собирается и глава Tesla. Прошлой осенью об этом рассказал Илон Маск. Это решит сразу несколько задач: кузов станет крепче, снизится вероятность пробоя аккумулятора в результате столкновения, а главное — такие машины будут стоить дешевле.