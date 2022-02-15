Дело в том, что когда двойная звездная система ориентирована к Земле ребром, то звезды будут поочередно закрывать друг друга. Это позволяет нам лучше рассчитать массу, размеры и светимость объектов. Кстати, размер и светимость звезд могут меняться из-за процесса пульсации. Астрономы изучают пульсации, чтобы больше узнать о далеких светилах. Так, исследуя двойную систему HD 149834, ученые обнаружили, что одна из ее звезд очень необычная.

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Редкая гибридная Звезда

Астрономы разделяют звезды, которые пульсируют на два типа:

β Cep (Бета Цефеиды) – в этом случае пульсация светила вызвана флуктуациями в недрах. Они являются следствием, как считают ученые, необычных свойств железа при температуре около 200 тысяч градусов по Цельсию и гигантским давлением. O-type – в таких звездах пульсации являются следствием конвекции вещества: легкие элементы поднимаются к поверхности, а более тяжелые – опускают ближе к ядру светила.

Этим и выдающаяся звезда в двойной системе HD 149834 – она гибрид двух типов пульсации. Это относит объект к редкому Оβ-типу. Словно этого мало, звезда имеет мощное глобальное магнитное поле, что делает еще более редкой, ведь лишь 10% Оβ-звезд имеют его.

Редкая звезда в системе HD 149834 удалена от Солнца примерно на 3 760 световых лет.

Ее радиус составляет 1,2 радиуса Солнца.

Возраст – около 5 миллионов лет.

Астрономы обращают внимание, что впервые подобная звезда была обнаружена в звездном скоплении (имеется в виду рассеянное звездное скопление NGC 6193) да еще и в двойной системе. Исследования продолжаются, и подобные открытия делают наше понимание эволюции звезд и Вселенной намного лучше.