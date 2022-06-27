Невероятная популярность: электормобиль My Ami Buggy распродали за считанные минуты

Французская автомобильная марка Citroen выпустила электробагги My Ami Buggy ограниченным тиражом, который составлял всего 50 единиц. Продажи всех автомобилей закончились через 17 минут и 28 секунд.

Первый покупатель приобрел автомобиль через 2 минуты и 53 секунды с момента старта продаж. Автомобиль будет доставлен ему уже во второй половине августа 2022 года.

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Ровно в полдень 21 июня начались онлайн-продажи новой модели. Все 50 электромобилей нашли своих владельцев за 17 минут и 28 секунд. Доставку спецверсии электромобиля владельцам начнутся в августе.

Электрический багги

Транспорт имеет двери, вместо них установлены трубчатые перила. Жесткой крыши тоже нет – ее можно свернуть, превратив автомобиль в кабриолет. My Ami Buggy получил корпус цвета хаки и золотые колесные диски.

Электромобиль оснащается 8-сильным электродвигателем и аккумулятором емкостью 5,5 кВт*ч, а максимальная скорость составляет 42 км/ч. Запас хода составляет 75 км.

Фактически My Ami Buggy является модификацией ранее представленного My Ami Cargo, предназначенного для служб доставки, индивидуальных предпринимателей и как удобный транспорт для города, цена которого составляла 6500 евро.

Электротранспорт набирает популярность

Электромобили становятся все более популярными в Европе и мире. Не в последнюю очередь такая популярность вызвана ростом цен на топливо, однако ряд стран еще несколько лет назад начали декларировать полный переход на электрический транспорт со временем.

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Между тем, на дорогах общего пользования начинают появляться и полностью автономные электромобили. Так, на автодороги общего использования в Соединенных Штатах выедут беспилотные электрогрузовики шведского производителя Einride. Проект реализуется при поддержке подразделения General Electric Appliances.

Особенностью шведского беспилотного электрогрузовика является то, что он абсолютно лишен кабины для водителя. Дело в том, что автомобиль разработан с нуля, как автономное транспортное средство в то время, как другие производители зачастую модифицируют уже готовые грузовики, превращая их в беспилотные.