Зафиксированная на фото космическая структура также известна под обозначением PN G054. 2-03.4. Она находится в небольшом тусклом созвездии Стрелы.

Интересно Впечатляющее фото спиральной галактики с перемычкой – Hubble

Что интересного известно о туманности "Ожерелье"

Объект был обнаружен сравнительно недавно – в 2005 году, в ходе осмотра IPHAS.

Туманность образована двойной звездной системой. Примерно 10 тысяч лет назад одно из этих светил расширилось до таких размеров, что поглотило компаньона. Меньшая звезда при этом продолжила вращаться по орбите внутри светила, увеличивая скорость вращения звезды-гиганта.

В таких условиях газовая оболочка огромного светила расширяется в космос. Диаметр туманности составляет примерно два световых года.



Туманность "Ожерелье" (Necklace Nebula) / Фото ESA/NASA Hubble

Представленное изображение является композитным: оно составлено на основе нескольких снимков, переданных на Землю с борта Hubble.

Внимание. Фото в полном разрешении можно посмотреть по этой ссылке на сайте ESA/NASA Hubble. Съемка осуществлялась с помощью инструмента Wide Field Camera 3 – наиболее технологически совершенного прибора космической обсерватории.

Другие красивые фото, сделанные телескопом Hubble

За более чем 30 лет исследований космический телескоп Hubble сделал невероятное количество ярких фото самых разных уголков вселенной. Среди них туманности, галактики и другие интересные объекты.