После нескольких тестовых полетов научный эксперимент превратился в настоящий инструмент для исследования планеты, который добывает для ученых новые данные и помогает разобраться в природе Марса бок о бок с ровером Perseverance.

Интересно Теперь мы точно знаем, откуда именно прилетели марсианские метеориты

Ingenuity на Красной планете

Сейчас вертолет Ingenuity движется навстречу марсоходу для совместного продвижения по руслу древней марсианской реки.

Совершенный 15-й полет стал для зонда вторым после двухнедельного перерыва, когда между Землей и Марсом располагалось Солнце.

В этом промежутке NASA прекращает управление всеми марсианскими аппаратами, поскольку связь становится ненадежной.

Также 15-й полет стал вторым в условиях лета на Марсе, когда его и так крайне разреженная атмосфера нагрелась и еще сильнее уменьшила густоту. Чтобы подняться в воздух при таких условиях вертолету пришлось увеличить скорость вращения лопастей с 2500 до 2700 оборотов в минуту.

Как проходил пятнадцатый полет вертолета

Полет Ingenuity длился 128,8 секунды на скорости 17,9 километра в час на высоте до 12 метров. Ingenuity преодолел расстояние в 406 метров. По данным NASA, вертолет долетел до расчетной точки приземления. Точнее определить пока нельзя.

Вертолет изучал местность довольно далеко от места спуска на поверхность и от марсохода в области Южного Сейту. Чтобы вернуться к месту посадки на равнину Братьев Райт вертолету понадобится от четырех до семи перелетов.



Ingenuity во время 15-го полета / Фото НАСА

Чем займется Ingenuity в будущем

Ingenuity вместе с Perseverance пройдут на север вдоль восточной оконечности региона Сейта и затем повернут на запад к предполагаемому руслу древней реки. Это место было главной причиной выбора кратера Езеро для посадки марсохода.



Маршрут Perseverance и Ingenuity / Фото NASA

Напомним, что главной задачей Perseverance является поиск признаков жизни на Марсе. Лучшего места, чем русло древней реки нет, поскольку именно там можно найти биосигнатуры, или другие маркеры, которые будут свидетельствовать, что когда-то на Марсе существовала жизнь.