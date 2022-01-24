Ранее Neuralink уже имплантировала микрочипы в мозг свиньи Гертруды и макаки по кличке Пейджер, которая научилась играть в пинг-понг силой мысли. О подготовке к испытаниям интерфейса на людях стало известно, когда компания Маска открыла вакансию директора по клиническим испытаниям.

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Как директор по клиническим испытаниям вам придется тесно сотрудничать с передовыми врачами и ведущими инженерами, а также с первыми участниками клинических испытаний Neuralink. Вы возглавите и поможете создать команду, которая будет отвечать за проведение клинических исследований компании Neuralink и разработку правовых норм, которые появятся в этой сфере,

– говорится в объявлении.

Когда нейрочип появится на рынке

Для того чтобы получить разрешение Управления по санитарному надзору (FDA) США, компании необходимо провести испытания сначала на небольшой группе людей, чтобы доказать, что технология работает. Затем должны пройти еще одни испытания уже на более широкой группе участников для доказательства безопасности процедуры имплантации и использования импланта.

Недавно в интервью Илон Маск отметил, что первые испытания на людях продемонстрируют всему миру возможности технологии, призванной вернуть людям с параличом конечностей способность ходить.

Я думаю, Neuralink имеет шанс восстановить функциональность всего тела тем, кто пережил травму позвоночника. Neuralink хорошо показал себя на примере обезьян, мы проводим много тестов и только что подтвердили, что имплант является очень безопасным и надежным и его можно безопасно удалять,

– рассказал он в интервью Wall Street Journal.

Имплант состоит из прибора размером с монетку и множества тонких гибких электродов, которые соединяет с клетками мозга специальная машинка, похожая на швейную.

Чип в руках Илона Маска / Фото Neuralink