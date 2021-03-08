Netflix добавила в свое приложение аналог TikTok, пока только для iOS. Fast Laughs, что буквально переводится как Посмеяться Быстро, позволит вдоволь повеселиться, не просматривая целое телешоу или фильм.

Новая функция сейчас доступна только в отдельных странах. Различные короткие клипы взяты с таких шоу, как "Большой рот" или выступлений комиков вроде Джерри Сайнфелда и Али Вонга.

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Что предлагает функция

Если любое шоу, фильм или специальное предложение, на которые натолкнется пользователь, вызовет интерес, зритель может добавить соответствующую передачу в избранное, чтобы потом посмотреть ее всю.

Мы всегда ищем новые способы развлекать наших подписчиков и упростить им поиск интересных проектов. Fast Laughs – это новая полноэкранная лента смешных клипов из широкого спектра предложений Netflix, начиная с фильмов и сериалов и заканчивая нашей широкой подборкой стендапов,

– отметил директор по новым продуктам Netflix Патрик Флемминг.

Появление Fast Laughs имеет смысл для Netflix, учитывая рост и популярность TikTok на рынке. В последних нескольких отчетах о доходах Netflix напрямую упоминала TikTok как крупного конкурента.

Компания при этом не подразумевает, что обе создают похожий продукт, а считает, что люди просто со временем тратят все больше времени на TikTok и все меньше на Netflix. Поэтому последний стремится дать пользователям другой вариант прокрутки веселых коротких роликов в своих телефонах

Это также поможет Netflix лишний раз напомнить обо всем многообразии своего видеоконтента, который находится на платформе. Компания вложила много средств в стендап. Поскольку контента много, большая его часть может легко потеряться. Это один из способов дать подписчикам возможность увидеть то, что они могли пропустить. Это ключевое различие между TikTok и Fast Laughs – Netflix не стремится создать полностью новый ресурс для развлечений, а вместо этого использует новую функциональность, чтобы удержать людей на своей основной платформе.

Чтобы получить доступ к Fast Laughs, пользователи iOS могут воспользоваться нижним навигационным меню и перейти на соответствующую вкладку. В ближайшее время компания начнет тестировать Fast Laughs на устройствах Android.

Краткая презентация новой функции: видео