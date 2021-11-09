Как найти новую функцию и как она работает

Функция Fast Laughs находится в мобильном приложении Netflix. Сейчас она работает только в нескольких странах и только в приложении для iOS. Как и TikTok, клипы здесь собраны в бесконечную ленту, их можно оценивать и постить в соцсетях, но нельзя комментировать.

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Кто создает контент для Fast Laughs

Пока неизвестно, но это точно не пользователи. Скорее всего, сейчас этим занимаются редакторы Netflix. Будет ли впоследствии возможность самому создавать аналогичный контент – неизвестно.

Для чего Netflix эта функция?

В Netflix рассчитывают, что эта функция поможет подписчикам находить новый интересный контент для просмотра. Кроме того, лента забавных роликов увеличит время, которое пользователи будут проводить в приложении платформы.

Новая функция Netflix Fast Laughs: смотрите видео