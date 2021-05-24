Netflix выходит на рынок компьютерных игр

В Сети появилась информация, будто стриминговый сервис Netflix собирается выпускать видеоигры. Поэтому сейчас идет активный поиск руководителя для нового подразделения компании.

По данным портала The Information, Netflix активно разыскивает руководителя видеоигрового подразделения и за последние недели уже обратился с предложением к нескольким ветеранам индустрии. Однако о ком конкретно идет речь и что из этого вышло — неизвестно.

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Игры от Netflix

Источники издания уверяют, что одним из вариантов Netflix рассматривает аналог Apple Arcade – набор игр, доступных по онлайн-подписке. Детали пока обсуждаются, а конкретной стратегии развития еще нет. Однако уже вроде бы решено, что рекламы в играх не будет.

Стоит заметить, что это не первая попытка компании выйти на игровой рынок. Представитель Netflix подтвердил, что подписчики сервиса высоко оценили интерактивные шоу, а также игры, основанные на сериале "Stranger Things" и некоторых других. Поэтому компания готова расширять набор доступного на платформе контента, основываясь на пожеланиях и потребностях пользователей.

Ранее, компания Netflix заявляла о замедлении роста числа подписчиков. В письме к акционерам Netflix объяснила это существенным скачком в 2020 году, а также нехваткой нового контента в связи с затягиванием производства через COVID-19.