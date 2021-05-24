По данным портала The Information, Netflix активно разыскивает руководителя видеоигрового подразделения и за последние недели уже обратился с предложением к нескольким ветеранам индустрии. Однако о ком конкретно идет речь и что из этого вышло — неизвестно.

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Игры от Netflix

Источники издания уверяют, что одним из вариантов Netflix рассматривает аналог Apple Arcade – набор игр, доступных по онлайн-подписке. Детали пока обсуждаются, а конкретной стратегии развития еще нет. Однако уже вроде бы решено, что рекламы в играх не будет.

Стоит заметить, что это не первая попытка компании выйти на игровой рынок. Представитель Netflix подтвердил, что подписчики сервиса высоко оценили интерактивные шоу, а также игры, основанные на сериале "Stranger Things" и некоторых других. Поэтому компания готова расширять набор доступного на платформе контента, основываясь на пожеланиях и потребностях пользователей.

Ранее, компания Netflix заявляла о замедлении роста числа подписчиков. В письме к акционерам Netflix объяснила это существенным скачком в 2020 году, а также нехваткой нового контента в связи с затягиванием производства через COVID-19.