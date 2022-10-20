Работать штрафы начнут со следующего года. Пока известно, что они будут выглядеть как дополнительные платежи для пользователей размером в 3-4 доллара. Ранее штрафную программу уже протестировали в Латинской Америке, где она уже работает взимая оплату за дополнительных пользователей.

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Зачем Netflix вводит штрафы

По сути, это новая волна борьбы Netflix против совместного использования паролей. В компании считают, что именно это привело к первой квартальной потере подписчиков сервиса за последние десять лет.

Стриминг будет взимать дополнительную плату за субсчета пользователей за пределами вашего непосредственного домохозяйства, которые используют ваш логин для доступа к услуге. По сути каждый список на экране "Кто смотрит?" будет стоить вам дополнительные деньги, если они не живут с вами.

Netflix еще не объявил цены на штрафные санкции, хотя если они будут следовать схеме пилотной программы "одна четверть от базовой ставки", это должно составить около 3-4 долларов США.

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Что делать пользователям с общей учетной записью

Для тех, кто хочет избежать этих штрафов, Netflix представил в понедельник инструмент миграции аккаунта, который позволит перенести данные пользовательского субсчета (историю просмотров, рекомендации и т.п.) на его новую, независимую подписку.

Кроме того, компания недавно объявила о более дешевом тарифе с рекламой, который будет стоить 7 долларов в месяц. Он станет доступен уже 3 ноября. Новый уровень будет доступен в десяти странах.