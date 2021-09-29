Также известно, что все игры разработчика впоследствии появятся в библиотеке Netflix. Они доступны на Sony PlayStation, Microsoft Xbox, Nintendo Switch и ПК и станут первыми немобильными играми в портфолио видеоигр Netflix.

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Что известно

О поглощении объявил Шон Кранкел, представитель Night School Studio, в отдельной публикации на сайте компании.

Это первая студия, которую купил Netflix после объявления о выходе на рынок игр.

Однако, судя по всему, далеко не последняя.

Вице-президент игрового направления Netflix Майк Верду говорит, что потоковый сервис не собирается ограничиваться Night School Studio.

Компания продолжит сотрудничество с разработчиками по всему миру.

В частности, планируют нанимать "лучших специалистов индустрии".

Это позволит создать "коллекцию эксклюзивных игр для всех типов геймеров".

Конечно, это нереальная честь – быть первой игровой студией, которая присоединилась к Netflix! Мы не только продолжаем делать то, что мы делаем, как нам нравится это делать, но и получаем место в первом ряду на крупнейшей развлекательной платформе мира. Команда Netflix проявила максимальную заботу о защите нашей студийной культуры и творческого видения. Мы будем продолжать делать OXENFREE II. Мы будем продолжать создавать новые игровые миры,

– комментирует Шон Кранкел.

На такой шаг Netflix пошел ради разнообразия своих источников дохода в условиях жесткой конкуренции, которая растет ежедневно.