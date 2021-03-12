Netflix начал тестировать функцию, которая может ограничить обмен паролями к аккаунтам между несколькими пользователями. Пока что такие подписчики получают предупреждение о том, что если они не живут с владельцем профиля, то им нужно завести собственный.

По словам представителей Netflix, таким образом они хотят убедиться, что пользователи имеют право на доступ к учетной записи. Подтвердить данные можно будет через СМС или с помощью электронного письма. Похоже, таким образом стриминговый сервис собирается бороться с пиратством.

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Какими будут последствия

Неизвестно, появятся ли еще какие-то ограничения со стороны Netflix в отношении пользователей в будущем.

Некоторых зрителей, которые пытаются использовать чужую учетную запись, теперь останавливает экран с надписью: "Если вы не живете с владельцем этой учетной записи, вам нужна ваша собственная учетная запись, чтобы продолжать смотреть".

Для продолжения просмотра зрителю предоставляется возможность либо подтвердить свою личность, либо выбрать "проверить позже", что предоставляет зрителю неопределенное дополнительное количество времени для продолжения просмотра контента с последующей необходимостью предоставить подтверждение.

Этот шаг потенциально является началом изменения стратегии Netflix, которая исторически не пыталась контролировать обмен паролями.

Совместное использование паролей – это то, с чем вы должны научиться жить, потому что существует так много законного обмена паролями, – например, Вы делитесь ими со своим мужем, или со своими детьми,

– заявлял генеральный директор Netflix Рид Хастингс в 2016 году.

Но старший редактор THR Эрик Гарднер предсказал в 2019 году, что борьба с пиратством может стать следующим фронтом в потоковых войнах после того, как Альянс за творчество и развлечения объявил о создании рабочей группы по сокращению несанкционированного доступа к контенту.

Что в HBO Max

Говоря о HBO Max, сервис компании WarnerMedia также ранее сообщал, что не будет ограничивать доступ к паролю в ближайшем будущем. Сейчас сервис устанавливает ограничения в пять профилей для каждой учетной записи, но неясно, будут ли пользователи отключены, если они превысят это число.

Я не думаю, что мы попадем в карательную среду, и что судебные иски будут поданы против людей. Но я действительно считаю, что технология начинает становиться лучше, чтобы начать обращать внимание на большое злоупотребление — когда мы видим, что 14 мест вошли в HBO в воскресенье вечером с 16 различными потоками, мы знаем об этих вещах. По мере роста я думаю, что индустрия придумает более строгий метод,

– сказал генеральный директор WarnerMedia Джон стенки в 2019 году.