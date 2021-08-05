Миссия Inspiration4

Уже в сентябре 2021 года стартует первая в мире коммерческая миссия Inspiration4 на орбиту Земли на борту космического корабля Crew Dragon компании SpaceX. Старт полета запланирован на 15 сентября 2021 года с четырьмя членами экипажа Crew Dragon Resilience. Inspiration4 станет первой космической миссией с полностью гражданским экипажем.

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О чем сериал Netflix

Создатели сериала будут снимать процесс подготовки астронавтов, а также их доставки на орбиту. В результате на Netflix в сентябре должно получиться пять серий.

Первые две покажут 6 сентября ;

; Еще две – 13 сентября .

. SpaceX планирует запуск 15 сентября – если все пойдет по плану, то премьера полнометражного пятого эпизода состоится до конца месяца.

Что известно о съемках сериала

Сопродюсером документального сериала выступает студия Time Studios, а режиссером – Джейсон Хехир, создатель сериала о Майкле Джордане "Последний танец".

О намерениях запустить первую в мире коммерческую миссию Inspiration4 на борту Crew Dragon в SpaceX объявила в начале февраля. Экипаж будет состоять из четырех гражданских астронавтов. Его возглавит основатель и глава Shift4 Payments Джаред Айзекмана. Он выкупит места рядом для трех представителей широкой общественности.