Несмотря на высокие требования Windows 11, ее запустили на одноплатном компьютере Raspberry Pi 4

Microsoft всех удивила завышенными требованиями к процессорам для запуска Windows 11. Однако, как стало известно, Windows 11 можно запустить даже на одноплатном компьютере Raspberry Pi 4. И это достаточно просто.

Оказалось, что отсутствие CPU в перечне официально поддерживаемых совсем не означает, что на нем нельзя запустить новую ОС. Просто какие-то из ее функций будут недоступны.

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Windows 11 подходит даже для старых смартфонов

Ранее пользователь Twitter Густав Монс опубликовал видео, в котором Windows 11, хоть и не без тормозов, работает на шестилетнем смартфоне Microsoft Lumia 950 XL.

Система имеет все основные функции Windows 11, такие, как новая панель задач, меню "Пуск" и программа настроек. Даже макеты Snap работают на крошечном экране Lumia. Конечно, производительность не идеальна, но интересно, что она все еще работает.

Теперь же ОС заработала на одноплатном компьютере Raspberry pi 4 с 4 ГБ оперативной памяти у пользователя популярного американского форума Reddit.

По его словам, на одном и том же аппаратном обеспечении Windows 11 работает даже лучше Windows 10.

Что же касается процесса установки, то он оказался совсем несложным – пользователь просто загрузил ARM64-версию Windows 11, записал ISO-образ на карту памяти SD и дальше следовал обычной процедуре установки, которая мало чем отличается от установки Windows 10.