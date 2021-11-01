Неожиданное заявление: Apple объявила своими конкурентами игровые компании

Если раньше Apple называла своими конкурентами Google и Microsoft, то теперь нацелилась на игровую индустрию. В документе, направленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), компания заявила, что конкурирует с Sony Playstation, Microsoft Xbox и Nintendo Switch.

Конкуренты Apple были главной темой судебного разбирательства Epic Games. В ходе слушания Apple заявила, что не является монополистом, поскольку конкурирует с другими платформами, также предлагающими игру Fortnite. В результате судья постановил, что у Apple нет монополии на рынке, но обязал компанию открыть доступ к другим платежным системам.

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Apple медленно, но уверенно заходит на игровой рынок

Новые продукты Apple все чаще получают функции, которые нравятся геймерам. К примеру, iPhone 13 Pro и MacBook Pro получили дисплеи с частотой 120 Гц.

Согласно анализу CNBC, продажи App Store в 2020 году составили более 64 миллиардов долларов. Компания получает больше доходов от игр, чем Microsoft, Nintendo, Activision Blizzard и Sony вместе взятые.

Однако Apple предупредила инвесторов, что может будет вынуждена внести изменения в магазин приложений, что уменьшит количество загрузок. Кроме того, придется снизить комиссию, которая сейчас составляет от 15 до 30%, на платный софт, покупки в приложениях и подписки.

Собственные процессоры и рост производительности

После перехода на собственные процессоры Apple добилась поразительного роста производительности в своей технике. Так, недавно представленный MacBook Pro с процессорами SoC Apple M1 Pro или M1 Max демонстрирует производительность на уровне PlayStation 5.