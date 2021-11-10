Неожиданно: кому и зачем глава Apple порекомендовал перейти на Android
Источник:MacRumors
Тим Кук, занимающий на сегодня пост главы Apple, сделал неожиданное заявление. Он рекомендовал некоторым пользователям отказаться от iOS и перейти на Android. Кому и зачем?
Причина таких высказываний в разговорах о возможности загружать в операционную систему от Apple приложения из сторонних магазинов или просто из установочного файла, а не исключительно из App Store. Они ведутся уже давно, но в последнее время они особенно обострились на фоне представленного сенаторами США законопроекта, призванного заставить компанию изменить свои правила.
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Что происходит
Сегодня об этом пишут СМИ, а пользователи просят комментарии и объяснения, почему компания блокирует эту возможность. Поэтому корпорация уже не раз была вынуждена отвечать на эти заявления. Однако теперь выразиться решил лично Тим Кук, глава компании. Он сравнил такой подход с автомобилем без подушек или ремня безопасности.
По словам Кука, пользователям, желающим загружать приложения "со стороны" (не из App Store), стоит задуматься о покупке устройства на Android. Аргументировал он свою позицию тем, что у iPhone делается ставка на максимальную безопасность и конфиденциальность. Мол, у пользователей есть выбор между защищенной платформой (iOS) и экосистемой, допускающей загрузку приложений "со стороны" (Android).
С нашей точки зрения, это похоже на то, как если бы я был автопроизводителем и сказал не устанавливать в машину подушки и ремни безопасности. Сегодня автопроизводитель никогда бы не подумал совершить подобное. Это просто слишком рискованно. Таким образом, это был бы не iPhone, если он не обеспечивает максимальную безопасность и конфиденциальность,
– говорит директор.
Ранее старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги заявил, что загрузка из неизвестных источников "лучший друг киберпреступника", подчеркнув опасности, которые могут возникнуть для клиентов, если им будет предоставлена свобода устанавливать программы из любой точки Интернета.