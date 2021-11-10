Причина таких высказываний в разговорах о возможности загружать в операционную систему от Apple приложения из сторонних магазинов или просто из установочного файла, а не исключительно из App Store. Они ведутся уже давно, но в последнее время они особенно обострились на фоне представленного сенаторами США законопроекта, призванного заставить компанию изменить свои правила.

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Что происходит

Сегодня об этом пишут СМИ, а пользователи просят комментарии и объяснения, почему компания блокирует эту возможность. Поэтому корпорация уже не раз была вынуждена отвечать на эти заявления. Однако теперь выразиться решил лично Тим Кук, глава компании. Он сравнил такой подход с автомобилем без подушек или ремня безопасности.

По словам Кука, пользователям, желающим загружать приложения "со стороны" (не из App Store), стоит задуматься о покупке устройства на Android. Аргументировал он свою позицию тем, что у iPhone делается ставка на максимальную безопасность и конфиденциальность. Мол, у пользователей есть выбор между защищенной платформой (iOS) и экосистемой, допускающей загрузку приложений "со стороны" (Android).

С нашей точки зрения, это похоже на то, как если бы я был автопроизводителем и сказал не устанавливать в машину подушки и ремни безопасности. Сегодня автопроизводитель никогда бы не подумал совершить подобное. Это просто слишком рискованно. Таким образом, это был бы не iPhone, если он не обеспечивает максимальную безопасность и конфиденциальность,

– говорит директор.

Ранее старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги заявил, что загрузка из неизвестных источников "лучший друг киберпреступника", подчеркнув опасности, которые могут возникнуть для клиентов, если им будет предоставлена ​​свобода устанавливать программы из любой точки Интернета.