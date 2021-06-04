Производители электромобилей в основном используют "шасси для скейтборда" как лучший способ интеграции аккумулятора в электромобиль. Такие платформы низко опускают центр тяжести и оттягивают массу из пассажирского салона и грузового отсека. В Page-Roberts считают, что вертикально расположенная батарея может увеличить запас хода на 30%.

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Электрокар от компании Page-Roberts / Фото Autocar

Что предлагает компания

Концепция дизайна британской компании помещает вертикальную батарею в центре автомобиля, разделяя два ряда сидений. Батарея достигает в высоту на половину высоты транспортного средства.

Чтобы она не мешала пространству для ног заднего пассажира Page-Roberts развернули задние сиденья, чтобы они смотрели назад. Аккумуляторная батарея расположена под углом, чтобы лучше поместиться между откидными сиденьями.

Такое вертикальное расположение позволяет Page-Roberts сократить колесную базу и уменьшить высоту автомобиля, что позволяет сделать кузов более аэродинамическим. В компании заявляют, что такое расположение снижает силу ударов при возможных авариях. Такие манипуляции с дизайном позволят снизить массу автомобиля более чем 100 килограммов.

Лучшая аэродинамика и уменьшение веса позволят увеличить общую эффективность автомобиля на 30%.

Наша концепция дизайна снижает затраты, повышает эффективность, повышает маневренность и предлагает свободу дизайна,

– говорят в компании.